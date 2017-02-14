ماهي صفة الأردن في محادثات الأستانة؟

أعلنت المملكة الأردنية إنها ستشارك في محادثات “الأستانة 2” بصفة مراقب، بعد تلقيها دعوة رسمية من روسيا.

وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، محمد المومني، إن وفداً اردنياً رفيع المستوى سيشارك للمرة الثانية في المفاوضات المرتقبة بين ممثلي الدولة السورية وفصائل المعارضة، متأملا أن يكون هناك وقف إطلاق نار شامل يحقق الاستقرار ويساعد على عدم تدفق اللاجئين وعودتهم إلى ديارهم.

هذا وقد كانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت أمس الاثنين، إن الأردن سيشارك في الجولة الثانية من مؤتمر “الأستانة”، مشيرةً أن وفد المعارضة قد يتوسع مقارنة بالمؤتمر الماضي.

يذكر أن ممثلون عن الأردن حضروا في الاجتماع الفني الذي جمع ممثلين عن تركيا وروسيا وإيران، بمشاركة الأمم المتحدة في المدينة ذاتها، في السادس من الشهر الحالي، بهدف تشكيل آلية لمراقبة اتفاق وقف إطلا النار.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

