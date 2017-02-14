بدء مناورات “إلى بيت المقدس”

بدأت المناورات الدفاعية والأمنية والثقافية الكبرى “إلى بيت المقدس” اليوم الثلاثاء في محافظة سيستان وبلوجستان (شرق) بمشاركة 98 كتيبة من أبناء أهل السنة والشيعة في المحافظة.

وقال العميد محمد ماراني قائد مقر القدس للقوة البرية لحرس الثورة الإسلامية في جنوب شرق إيران في تصريح له في مراسم انطلاق المناورات إن قوات التعبئة تعتبر طاقة عظيمة للغاية للدفاع عن الجمهورية الإسلامية أمام تهديدات الأعداء.

وأضاف أنه خلال هذه المناورات تشارك 98 كتيبة مؤلفة من 76 كتيبة من كتائب بيت المقدس من الرجال و22 كتيبة من كتائب الكوثر من النساء.

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