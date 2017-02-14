عون يطالب مصر بالتدخل بسوريا لمواجهة التدخل التركي

أكد ميشال عون الرئيس اللبناني، أن هناك محاولات جدية لوقف إطلاق النار في سوريا، مطالبا الدول العربية بالاتحاد ووضع حل للأزمة السورية، مشيرا إلى أن تنظيم داعش الارهابي والنصرة لايريدا السلام لسوريا.

وقال ميشال عون اليوم الثلاثاء: إن هناك تناقضا عربيا ضخما تسبب في وصول الحرب في سوريا لما وصلت إليه، مشددا على ضرورة استفاقة جامعة الدول العربية من سباتها العميق وهذا يتطلب جمع القوى العربية لفض النزاع.

وتمنى أن تدعو مصر إلى مبادرة عربية لحل الأزمة في سوريا والتدخل بالتوازي مع التدخل التركي، واصفاً “الحرب في سوريا حرب تدميرية”.

وعن الإدارة الاميركية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب قال: “الحكم عليها مبكر وأميركا قوى عظمى وتستطيع مالا نستطيع فعله”.

وأكد عون أن الدولة اللبنانية متماسكة داخليا والجميع يعمل من أجل الأمن والاستقرار وإعمارها، وذلك بالفكر السياسي المتعدد، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت اختلافا بشأن بعض قضايا الشرق الأوسط ولكن انخفضت حدة هذه الخلافات.