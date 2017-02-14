نتيجة “الموت ولا المذلة” جغرافياً صفر.. وبشرياً العدّاد شغال

لم تغب الجبهه الجنوبية طويلا عن ساحة الميدان السوري، الاطماع الاسرائيليه واضحة كانت وغير خفيه، ومن هنا كان الدعم غير المحدود لمن قبل الكيان الاسرائيلي لأذرعه في المنطقه ،

حلم قديم لطالما عمل الكيان على انجازه في ظل حرب لا تزال ألسنه اللهب فيها مرتفعه، المنطقه العازلة بعد عده موجات هجوميه فاشله سابقا في درعا سميت باسم (عاصفة الجنوب) اشرفت عليها غرفه عمليات “موك”،

تحاول الجماعات المسلحة المنضويه تحت امرة “النصرة” احداث خرق جديد عبر معركة “الموت ولا المذلة” ،

المعركة فشلت في موجتها الهجوميه الاولى التي اطلقتها من 4 محاور جنوبي حي المنشيه في درعا ، لتعاود من جديد سلسله هجمات لا تزال حتى اللحظة تصطدم بحاجز منيع للجيش السوري، تتخللها مساحة جغرافيه بعمق 200 م تشهد عمليات كر وفر، هجوم ترافق بقصف حيي السحاري والمنشيه بالقذائف الصاروخية و اسطوانات الغاز،

لا تقدم داخل الحي كما روجت له مصادر المسلحين، المعارك في اطرافه اكثرُ من الفي مسلح بينهم انتحاريون وآليات مفخخة، ودبابات وراجماتُ صواريخ ، زُجت في معركةٍ لم تحقق شيئا من اهدافِها حتى اللحظة،

الجيش ردَّ بشكلٍ مركز ودقيق على كلِّ المحاور التي اشغلها المسلحون، من مقراتِ قياده وغرفِ عمليات ومواقعَ، واستعاد 3 كتل ابنيه كان قد خسرها في اطراف الحي في الساعات الاولى من الهجوم لم يهدا غبار المعركة بعد ولم يتضح المشهد كاملا، غير انه يمكن القول ان الهدف الاساسي من هذه المعركة لم يتم تحقيقه ،

بل حصدت الفصائل المسلحة خسائر كبيرة تجاوزت المئتين بين قتيل وجريج وتدمير دبابات وعربات مفخخة ، الامر الذي دفع بالمسلحين لطلب المؤازرة من مسلحي شرق درعا وفتح جبهات اخرى للتخفيف عن معركة محور المنشيه،

كما تحاول الجماعات المسلحة اخراج درعا من اوراق الحكومه السوريه قبيل مفاوضات جنيف، عبر السيطرة على حي المنشيه ، باعتبار هذا الحي بوابه المدينه بالكامل، كونه يطل على وادي الزيدي،

الفاصل بين حيي درعا المحطة والبلد، كما انه يُشرف على جمرك درعا القديم، وعلى طريق درعا البلد- الرمثا، بالتالي من يُحكم السيطرة عليه يملك مفاتيح مدينه درعا بالكامل،

وحتى اللحظة وبحسب قادة ميدانيين، فإن نتيجة “الموت ولا المذله” ،جغرافيا صفر، وبشريا لم يتم الانتهاء من العد

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