منصة موسكو تنفي تلقيها دعوة ديمستورا ل جنيف

أعلن قدري جميل رئيس منصة موسكو للمعارضة السوري نفيه بأن يكون مكتب المبعوث الأممي إلى سوريا قد بدأ أمس الاثنين بتوجيه الدعوات لأعضاء وفود المعارضات السورية لحضور جنيف 4.

هذا وقد أوضح جميل إن مكتب دي ميستورا “لم يوجه أي دعوات حتى هذه اللحظة، خلافا لما قيل في الإعلام ، ما أرسل هو إشعار بالمواعيد”.

ونقل رئيس منصة موسكو في حديث للوطن السورية عن مكتب دي ميستورا التأكيد بأن “وكالة الأسوشيتد برس قد سحبت الخبر الذي أخطأ فيه أحد صحفييها” ومفاده أن مكتب دي ميستورا بدأ، الاثنين 13 فبراير/شباط، بإرسال الدعوات إلى جنيف، والذي نقلته لاحقا وكالات الأنباء.

وتابع: “إن مكتب دي ميستورا أعلن وأبلغني، أنه تم تحديد موعد المشاورات لتبدأ في الـ20 من شباط الجاري على أن تبدأ المباحثات المباشرة في الـ23 من الجاري، والدعوات لم ترسل بعد، لأنه لم يتم الاتفاق بعد على وفد واحد لجميع المعارضين السوريين”.

وأضاف جميل إن حال منصة موسكو مثل حال جميع منصات المعارضة الأخرى التي لم تتلق بعد أيضا أي دعوة إلى مفاوضات جنيف 4.

وأشار إلى ما خلصت إليه منصة الرياض عن تشكيلة الوفد، وهو اقتراحها، مؤكدا أن منصة موسكو قدمت أيضا اقتراحها مع منصة القاهرة، وشدد على أنه لم يتصل أي أحد من منصة الرياض بممثلين عن منصتي موسكو والقاهرة حتى اللحظة “للتباحث والنقاش حول اقتراحنا واقتراحهم”.

وأضاف: “ومازلنا مستعدين لمناقشة كل الاقتراحات، مع تأكيدنا رفض فكرة الهيمنة من أي طرف”.

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