اللغز الذي حير علماء الآثار

أثار تمثال صغير يشبه طائرا يعود لسبعة آلاف عام دهشة علماء الآثار في اليونان، الذين لم يعرفوا تحديدا بعد ما هو ولا من أين أتى.

ويعرض المتحف الأثري الوطني التمثال الذي أطلق عليه اسم “لغز عمره 7 آلاف عام” حتى 26 مارس بعد إحضاره من غرف التخزين بالمتحف.

والتمثال هو أحدث ما يتم عرضه تحت عنوان “المتحف الذي لم يُشاهد” في إشارة إلى نحو 200 ألف من التحف الأثرية المخزنة التي لا تعرض يوميا وتتنوع من التماثيل وحتى الحلي الذهبية.

ويبلغ طول التمثال الصغير المشكل من الغرانيت 36 سنتيمترا ويعود إلى العصر النيوليثي، وله أنف حاد وعنق طويل ومعدة مستديرة بشكل ملحوظ وظهر مستوي وساقين أسطوانيتين قصيرتين.

ونقلت رويترز عن عالمة الآثار بالمتحف كاتيا مانتيلي قولها:”قد يكون تمثالا على شكل إنسان بوجه شبيه بالطيور، أو طائرا لا علاقة له بالبشر، لكن مع أيديولوجية ورمزية المجتمع النيوليثي.”

والخبراء ليسوا متأكدين أيضا من أصل التمثال لأنه ينتمي لمجموعة شخصية. ويفترض الخبراء فقط أن مصدره تساليا أو مقدونيا في شمال اليونان.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

