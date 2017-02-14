حميميم: خمسة خروقات للهدنة في سوريا

أفاد المركز الروسي لتنسيق المصالحة الوطنية في سوريا، الثلاثاء 14 فبراير/شباط، بأن روسيا سجلت خمسة انتهاكات للهدنة في سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأورد المركز ومقره مطار حميميم العسكري بريف اللاذقية، في بيان أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمتابعة انتهاكات الهدنة في سوريا، سجل خمسة خروقات في محافظتي اللاذقية وحماة. وأضاف أن الجانب التركي سجل تسعة انتهاكات في محافظات حلب ودمشق ودرعا خلال الفترة ذاتها.

وأشار المركز إلى أن الجانب الروسي، وبعد التحقيق في الانتهاكات المذكورة، استطاع تأكيد انتهاك واحد منها فقط .

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