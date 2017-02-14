صرف رواتب موظفي دير الزور والرقة ومعالجة أوضاعهم

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء السورية عن الموافقة على صرف رواتب وأجور موظفيها في محافظات دير الزور والرقة وإدلب، وتجديد عقودهم ومعالجة أوضاع العاملين هناك.

وأكد مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم أنه سيتم معالجة أوضاع الموظفين الحكوميين في تلك المحافظات.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة، أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، ريمة قادري، أن المجلس في إطار معالجة ومتابعة المواضيع المتعلقة بالعاملين في المناطق غير الآمنة، ولا سيما في محافظات إدلب ودير الزور والرقة، ناقش مجموعة من الإجراءات والقرارات لتكون أكثر منطقية بالتعاطي مع موضوع استلام العاملين الموجودين في تلك المناطق رواتبهم سواء الدائمين أو المتعاقدين بعقود سنوية.

وأكدت الوزيرة اهتمام الحكومة السورية بجميع العاملين، ولا سيما الذين منعتهم ظروف الأزمة من الوصول إلى أماكن عملهم.

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