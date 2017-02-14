أردوغان يوجه رسالة إلى العالم الإسلامي من السعودية

بعد وصوله إلى السعودية، في إطار جولته الخليجية، توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسلسلة من التغريدات إلى العالم الإسلامي داعيا إلى التضامن في مواجهة منظمات تعتبرها أنقرة إرهابية.

واعتبر أردوغان في تلك التغريدات أنه “حان الوقت لتوحيد الصفوف والعمل معا من أجل المنطقة كلها والعالم الإسلامي برمته وحتى من أجل مستقبل البشرية”.

وحث “الدول الشقيقة” على ممارسة سياسات تكاملية تضمن الوحدة والتضامن، داعيا العالم الإسلامي إلى إدانة “داعش” و”القاعدة” و”بوكو حرام” و”الشباب” و”حزب العمال الكردستاني” و”حزب الاتحاد الديمقراطي” و”حركة غولن”، باعتبارها تنظيمات إرهابية، تشوه رسالة السلام التي جاء بها الإسلام.

وكان أردوغان قد وصل، مساء الاثنين 13 فبراير/شباط، إلى الرياض قادما من المنامة. وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في مقدمة مستقبليه في المطار. وبعد مراسم الاستقبال، عقد أردوغان لقاء قصيرا مع ولي العهد السعودي، وزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز.

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