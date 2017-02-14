بطاقات مخفضة للنقل الداخلي في اللاذقية ..فمن هم المستفيدون؟

بيّن مدير شركة النقل الداخلي في اللاذقية طلال حورية أنّ الإيرادات والعوائد المالية بلغت 3146052 ملايين ليرة سورية بنسبة تنفيذ 80% فيما كانت إيرادات الشركة عن شهر كانون الثاني للعام الحالي 26642 ألف ليرة سورية بنسبة تنفيذ 1.7%.

ولتعزيز القدرة المالية للشركة تم إصدار بطاقات ركوب بالباصات بسعر خاص للمسنين فوق 70 عاماً بقيمة 1500 ليرة سورية وتخفض شهرياً مبلغ 100 ليرة سورية عن كامل العام،

أيضاً بطاقات بسعر خاص للمسنين من 60 حتى 70 عاماً والمعاقين ومرافقيهم وفق الإعاقة بقيمة 3000 ليرة سورية تخفض شهرياً 200 ليرة سورية عن كامل العام ويحسم 50% بالنسبة للمعاقين ومرافقيهم لتصبح قيمة البطاقة 1500 ليرة سورية،

كما أصدرت الشركة بطاقات بسعر خاص للطلاب الجامعيين والمعاهد الرسمية بقيمة 3250 ليرة سورية وذلك عن أي عام دراسي وتخفض شهرياً مبلغ 200 ليرة سورية

كما تخفض أيضاً بنسبة 25% لتصبح 2440 ليرة سورية وبطاقات بسعر خاص لطلاب المدارس الرسمية بقيمة 2750 ليرة سورية عن أي عام دراسي وتخفض شهرياً بمبلغ 200 ليرة وبنسبة 25% لتصبح 2065 ليرة سورية،

وضمن ذات السياق أصدرت الشركة بطاقات للمواطنين كافة بقيمة 5375 ليرة سورية بدلاً من 4300 ليرة سورية عن كامل العام وتخفض شهرياً بمبلغ 200 ليرة هذا وتقدم الشركة الركوب المجاني لأسر الشهداء وذويهم.

وفيما يتعلق بموضوع الجانب الدعائي ومردوده على الشركة العامة للنقل الداخلي باللاذقية قال م. حورية : بلغت عائدات الشركة من الإعلانات عام 2016 مبلغ وقدره 386368 ألف ليرة سورية حيث تحصل الشركة على السعر الأعظمي حسب تعرفة المؤسسة العربية للإعلان للمتر الواحد أسبوعياً كما بلغت العائدات من الإعلانات خلال شهر كانون الثاني لعام 2017 مبلغ وقدره 27300 ألف ليرة سورية ومازالت الشركة مستمرة في استثمار الباصات إعلانياً .