يارا: عزيزي عيد الحب سجلني غياب هذا العام

هنأت الفنانة اللبنانية يارا جمهورها بعيد الحب، وكشفت أنها لم تعيش فرحة العيد لأنها لا تعيش حالة حب حالياً، ونشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها ترتدي فيه فستاناً أحمراً بالمناسبة.

وعلقت يارا علي الصورة بالتالي: “عزيزي عيد الحب: سجّلني غياب هذا العام كمان.. ونكتفي بالفستان الأحمر فقط كل عيد حب وأنتم بخير بحبكم كتير ومساكم برشلوني سعيد”.

من جهة أخرى عايدت يارا الفنانة التونسية لطيفة بعيد ميلادها وكتبت لها التالي:

“كل عام وانتي بألف خير للإنسانة اللي كلها حب وحياة وفرح ونجاح ان شاءالله ايامك كلها أعياد وأفراح وحب ونجاح بيلبقلك”

اهير

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