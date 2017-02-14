نينسي بيلوسي تدعو إلى تعجيل التحقيق في علاقات ترامب مع موسكو

دعت زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي نينسي بيلوسي مكتب التحقيقات الفدرالي إلى تعجيل التحقيق في العلاقات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وروسيا.

كما نقلت الـ”واشنطن تايمز” عن بيلوسي، الثلاثاء 14 فبراير/شباط، قولها: “يتعين على الكونغرس الأمريكي تشكيل لجنة مستقلة مؤلفة من ممثلي الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) لإجراء التحقيق الشامل في تأثير روسيا على الانتخابات الأمريكية وإدارة ترامب”.

ووردت سابقا تقارير مفادها أن مايكل فلين، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي استقال من منصبه بعد اكتشاف أنه قدم معلومات ناقصة لنائب الرئيس مايك بنس ومسؤولين آخرين بشأن محادثاته مع السفير الروسي لدى الولايات المتحدة سيرغي كيسلاك.

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