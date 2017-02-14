ريكس تيلرسون سيلتقي لافروف في مدينة بون الألمانية

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر مشاركة وزيرها ريكس تيلرسون في إجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بمدينة بون الألمانية، حيث يتوقع أن يلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وأضاف تونر في بيان صدر، الثلاثاء 14 فبراير/شباط، أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون سيجري لقاءات ثنائية على هامش إجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة العشرين(G20) الذي من المقرر عقده في 15-17 فبراير/شباط الجاري في بون. ولم يكشف تونر عما إذا تضمن جدول أعمال تيلرسون لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في أثناء هذا الإجتماع.

وأضاف أن الوزير الأمريكي “سيلتقي شركائه من بريطانيا والسعودية وسلطنة عمان والإمارات والأمم المتحدة لبحث الوضع في اليمن”.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت سابقاً أن الوزير لافروف سيحضر إجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في بون.

هذا، وأكد مصدر دبلوماسي في واشنطن لوكالة “تاس” في وقت سابق أن واشنطن تنطلق من أن أولى المباحثات، وجها لوجه، بين لافروف وتيلرسون ستجري في بون.

ومن المتوقع أن يبحث الوزيران في بون مسألة اللقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.

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