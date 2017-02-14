بالصوره..ما ترينه في هذه الصورة يكشف الكثير عن صفاتك

بعد مشاهدتك لهذه الصورة، ما الذي ترينه من النظرة الأولى؟ امرأة شابة أم رجلاً عجوزاً؟ فلكلّ من هذين الخيارين تفسير قد يرتبط بصفات شخصيتك.

فإذا رأيت الفتاة الشابة أولاً، فان هذا يعني أنّك متفائلة وتمتلكين طاقة إيجابية كبيرة وترين في المستقبل فرصة لتحقيق المزيد من الأحلام والأهداف، كما يشير إلى أنّك لا تخافين من خوض تجارب جديدة وأن الحياة هي، بالنسبة إليك، مغامرة كبيرة، ويدلّ هذا أيضاً على أنك تحبين تقديم المساعدة للأشخاص المقربين منك وتتمتعين بالكرم.

أما إذا رأيت صورة العجوز أولاً، فهذا يشير إلى أنّك تتسمين بالنزاهة والالتزام والهدوء، كما يعني أنّك تشتهرين بالوفاء وتتمتعين بالقدرة على تولي مناصب قيادية بشكل طبيعي، ويدلّ أيضاً على أنّك تعالجين المشكلات بطريقة عقلانية وتتوصلين إلى قرارات مفيدة، إلا أنّك تعانين من التوتر بسبب ميلك إلى إتمام المهمات على أكمل وجه، وهذا ما قد ينعكس سلباً على العلاقة التي تجمعك والآخرين وعلى الكثير من جوانب حياتك