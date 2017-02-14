فقط في دبي.. أول تاكسي طائر !

لا تنفك دبي تفاجئ كل من يقطنها، لا بل العالم. وفي جديدها هذه المرة عدداً من المشاريع التي أعلنت عنها في القمة العالمية للحكومات.

فقد كشفت هيئة الطرق والمواصلات عن قيامها بالتعاون مع شركة EHANG الصينية، بالتشغيل التجريبي لأول مركبة جوية ذاتية القيادة في العالم( EHANG184) قادرة على حمل إنسان، في سماء مدينة دبي. كما كشفت الهيئة أنها تعمل لوضع المركبة الجوية حيز التشغيل في شهر يوليو المقبل (2017)، لتكون ضمن المواصلات العامة في المستقبل.

وكما في أفلام العلم الخيالي، يختار الراكب الوجهة التي يريد، لينقله إليها التاكسي الطائر.

فقد زودت المركبة الجوية EHANG184 بشاشة لمس أمام مقعد الراكب، تحتوي على خريطة تتضمن كل الوجهات على شكل نقاط، والمسارات المعدة مسبقاً للمركبة، ويختار الراكب الوجهة التي يريد الوصول إليها، وبعد ذلك يبدأ التشغيل الآلي للمركبة والانطلاق والتحليق، ثم الهبوط في المكان المحدد، ويكون التحكم ومراقبة أداء عمل المركبة من خلال مركز تحكم أرضي.

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