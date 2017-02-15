تل أبيب تؤجل عودة موظفي سفارتها بالقاهرة

قال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، الثلاثاء 14 فبراير/شباط، إن أوامر صدرت للعاملين بالسفارة الإسرائيلية في القاهرة بالبقاء في إسرائيل بسبب مخاوف أمنية.

وامتنعت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن التعقيب، إلا أن القناة الإسرائيلية الثانية، كشفت أن السفير ديفيد جوفرين وموظفيه يعملون من القدس منذ ثلاثة أشهر.

وقال جهاز الأمن الداخلي، في بيان مقتضب: “نظرا لاعتبارات أمنية تأجلت عودة فريق سفارة وزارة الخارجية إلى القاهرة”.

وأعادت إسرائيل فتح سفارتها في مصر في 2015، بعد أربع سنوات من قيام عشرات المحتجين باقتحامها في أعمال عنف أدت إلى إجلاء السفير.

ونُقل اسحق ليفانون، السفير الإسرائيلي في ذلك الوقت والموظفون الآخرون جوا من مصر بعد أن هاجم متظاهرون مبنى السفارة في القاهرة، في سبتمبر/أيلول 2012، في احتجاج على إطلاق جنود إسرائيليين النار على 5 من حراس الأمن المصريين على الحدود.

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