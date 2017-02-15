وزير إسرائيلي ينقل الدولة الفلسطينية إلى سيناء!!

زعم وزير إسرائيلي أن بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقران خلال اجتماعهما بواشنطن خطة نسبها للرئيس المصري عبد الفتاح السياسي تقضي بإقامة دولة فلسطينية بسيناء وغزة.

وفي تصريح غريب وخارج عن أي سياق، ادعى الوزير الإسرائيلي أيوب قرا، وهو وزير من دون وزارة من الطائفة الدرزية في تغريدة في حسابه على تويتر أن “ترامب ونتنياهو سيعتمدان خطة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء بدلا من الضفة الغربية “، مضيفا “هذا هو السبيل الذي سيمهد الطريق إلى السلام، بما في ذلك مع ائتلاف سني!”.

ويستند الوزير “قرا” إلى إشاعات ترددت العام 2014 حول اقتراح مصري مزعوم بتوطين الفلسطينيين في مساحة كبيرة من سيناء تُضم إلى قطاع غزة. وقد رفضت السلطة الوطنية الفلسطينية حينها، بحسب موقع “تايمز أوف إسرائيل” الفكرة، التي نفاها المسؤولون المصريون جملة وتفصيلا.

ونقل الموقع الإسرائيلي عن الوزير أيوب قرا، الذي عين وزيرا في مكتب رئيس الوزراء من دون حقيبة الشهر الماضي، أن نتنياهو متفق معه بهذا الشأن وأنه سيثير المسألة مع ترامب.

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