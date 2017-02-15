الاشقر: على الحكومة مراجعة قراراتها حول الضرائب والرسوم

رأى رئيس نقابة اصحاب الفنادق في لبنان بيار الاشقر في تصريح، ان” في زيادة الرسوم والضرائب على الكحول تكون الحكومة قد اقدمت على “بيع جلد الدب قبل قتله”.

وقال: “لقد عانينا خمس سنوات من الخسائر وتراجع نسبة التشغيل في الفنادق خلال السنوات الثلاث الاخيرة أكثر من 60 في المئة، اما اليوم ومع بداية التحسن الجزئي الذي لا يتعدى 10 في المئة، لذا نعول كثيرا ان تبدأ الانطلاقة في موسم الصيف المقبل بعد عيد الفطر المبارك، اذا دام الاستقرار الامني والسياسي في لبنان”.

اضاف : “القطاع السياحي يعاني الكثير من المشاكل والبعض يشكو من غلاء في فواتير المطاعم، سببه ارتفاع الكلفة الناتج عن فقدان اليد اللبنانية المتخصصة التي نزحت الى خارج لبنان، فاذا اردنا خدمات مميزة فعلينا دفع رواتب اضافية”.

وختم: “اذا أرادت الحكومة نموا فاعلا للقطاع السياحي في لبنان ليكون قاطرة للاقتصاد الوطني فعليها مراجعة قراراتها حول الضرائب والرسوم بعد سنين من الصعاب والمشاكل، علما ان الدول العظمى بدأت تبحث في تخفيض الضرائب والرسوم لخلق نمو اضافي في الدورة الاقتصادية لديها وخلق فرص عمل جديدة لمواطنيها ولا سيما الولايات المتحدة”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

