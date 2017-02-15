مفخخة في اليمن

استشهد 3 أشخاص بينهم طفل في عملية انتحارية بسيارة مفخخة في محافظة البيضاء بمدينة رداع التي يسيطر عليها الحوثيون في وسط اليمن.

وقال مسؤول محلي إن العملية الانتحارية التي وقعت يوم الثلاثاء 14 فبراير/شباط، أدت إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين، واستهدفت ناديا رياضيا في مدينة رداع في محافظة البيضاء.

وذكر مسؤول أمني أن المسلحين الحوثيين فتحوا النار على السيارة المفخخة قبل أن تصل إلى النادي ما تسبب بانفجارها. هذا ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير.

واستغل تنظيما “القاعدة في شبه جزيرة العرب” و”الدولة الاسلامية” الحرب والفوضى التي تعصف بالبلد لتعزيز مواقعهما خصوصا في جنوب اليمن وجنوب شرقه.

ومنذ تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية في مارس/آذار سنة 2015 لمساعدة السلطات اليمنية على وقف تقدم الحوثيين قتل أكثر من 7400 شخص وأصيب أكثر من 40 ألفا بجروح.

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