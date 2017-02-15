الزعتري.. لتجاوز الحكومة السورية في حرية الوصول

قال المنسق المقيم للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة بدمشق علي الزعتري: “نحن بحاجة إلى ترسيخ مبدأ حرية الوصول إلى المحتاجين الآن، دونما الطلب المتكرر للوصول” في إشارة للحكومة السورية.

وحذر الزعتري من أن الوضع في أربع مناطق سورية محاصرة ينذر “بكارثة إنسانية وشيكة”، مناشداً الأطراف كافة السماح بإيصال مساعدات عاجلة إلى ستين ألف شخص من سكانها.

وطالب الزعتري في بيان أصدره ليل الاثنين “جميع الفرقاء التوافق من أجل الوصول الفوري إلى البلدات الأربع المحاصرة، الزبداني والفوعة وكفريا ومضايا، حيث يقطن ستون ألفاً من الأبرياء ضمن حلقة مفرغة من العنف اليومي والحرمان، يسود فيها سوء التغذية وانعدام الرعاية الطبية المناسبة”.

وقال إن الوضع “ينذر بكارثة إنسانية وشيكة”.

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