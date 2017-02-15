بالصورة: عايدها صباح عيد الحب واستشهد في المساء

15 فبراير, 2017 - 11:41 صباحًا المصدر: الحدث نيوز
بالصورة: عايدها صباح عيد الحب واستشهد في المساء

إنه القدر الذي يعصف بأرواحنا، فيجعلنا نمضي دقائق خاطفة من الحب لتتحول في المساء إلى حب أبدي يكلل الأرض بمزيد من الفخر.

بتول غانم وشريف رسلان شابان عقدا العزم على تمضية ماتبقى من الحياة تحت ظل بيت سيعمرونه بالحب.. أو هكذا اعتقدا.. لم تكن الحرب بالحسبان، أتت وأخذت معها أحلام جميلة كانت ستتحول إلى حقيقة.

بتول وشريف قصة حب تداولها نشطاء موالون للدولة السورية على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي حيث قالوا أن شريف وهو أحد عناصر الجيش السوري وخطيبها أتى ليعايدها بعيد الحب ثم غادر ليكمل واجبه في الدفاع عن أرض الوطن ويستشهد بعد ساعات قليلة في يوم عيد الحب الذي يصادف 14 شباط.

16640930_10212078619310800_8929031918980075679_n

لم تكتمل فرحتهما كعاشقين، شريف ضحى بروحه وبتول ضحت بفرحة عمرها لعل تلك التضحية تضاف قرباناً جديداً لخلاص سوريا من محنتها في القريب العاجل.

يذكر أن الشهيد شريف رسلان استشهد أثناء تأديته لواجبه الوطني في ريف حمص الشرقي وهو من بلدة جنينة رسلان في ريف طرطوس.

المصدر- الحدث نيوز

المصدر: الحدث نيوز
15 فبراير, 2017

الكلمات الدلالية:

«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل