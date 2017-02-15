الأعور: هذا ما يمثل كلام عون عن سلاح حزب الله

أوضح عضو “تكتل التغيير والإصلاح” النائب فادي الأعور في حديث “لإذاعة الفجر” أن “ما قاله رئيس الجمهورية حول سلاح “حزب الله” هو الموقف الرسمي للدولة اللبنانية”.

وأكد أن “بعض الأفرقاء في الساحة اللبنانية تريد إيقاع الخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة”، داعيا إياهم إلى “عدم الاصطياد في الماء العكر”.

وعن أبعاد التطور الذي حصل بين “حركة أمل” و”محطة الجديد”، اعتبر الأعور “أن ما حصل رسالة غير محددة الاتجاه”.

وفي موضوع مشروع الموازنة، أكد أن “سلسلة الرتب والرواتب حق طبيعي لكل العاملين في الدولة اللبنانية”، رافضا “إضافة أية ضرائب جديدة على الفقراء من اللبنانيين”، مبيناً “أن وقف الهدر والسرقة والنهب من المال العام وضبط الواردات، يمكن من إقرار السلسة دون أية زيادة على الأساسيات في حياة اللبنانيين”.

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