الأردن يطلب إيقاف هجوم المسلحين على درعا

قالت تنسيقيات المسلحين أن السلطات الأردنية طلبت من الميليشيات المسلحة إيقاف المعركة التي تشنها في حي المنشية في درعا، حيث أن المعركة محسومة لصالح الجيش السوري.

وقال القائد الميداني في مايسمى غرفة عمليات البنيان المرصوص المدعو أبو بكر العبدلله، أن ضابطاً أردنياً رفيع المستوى طلب من فصائل البنيان المرصوص إيقاف المعركة، بذريعة أن الوضع السياسي في سوريا غير مناسب للقيام بعمل عسكري. مضيفاً أن “فصائل البينان المرصوص رفضت الطلب الأردني، وأصرت على العمل العسكري في حي المنشية حتى فرض السيطرة الكاملة على الحي”.

وأوضح المصدر أن الاردن منعت بعض الميليشيات المسلحة التابعة للموك من المشاركة بالعمل، من خلال الضغط عليها وفرض عقوبات، الأمر الذي دفع بعض الفصائل للانسحاب من المعركة قبل بدئها بأيام.

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