قبيل جلسة الحكومة.. ماذا قال الوزراء ؟

انطلقت جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وهي مخصصة للبدء بمناقشة مشروع قانون الموازنة.

وأكد الوزير علي قانصوه قبيل الجلسة على أنه “لن نوافق على زيادة الضريبة على القيمة المضافة، ولنذهب إلى مكامن الهدر والفساد”.

بدوره، قال الوزير علي حسن خليل ان “الضرائب الواردة في الموازنة أقرت جميعها في الهيئة العامة لمجلس النواب”، مشيراً إلى أن الذين يعترضون “ما بيقرو”.

أما الوزير حسين الحاج حسن فقال: “نرفض أي زيادة ضريبية على الطبقات المتوسطة والفقيرة ويجب ضبط الانفاق ووقف الهدر وتحفيز الاقتصاد”.

من جهته أشار الوزير طلال ارسلان إلى أن “مسألة الضرائب ستدرس بشكل مفصل وسنرى ان كان هناك بدائل عن الضرائب لاقرار السلسلة”.

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