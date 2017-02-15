كيف سيكون الطقس غداً.. ؟!

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم مع إرتفاع بسيط في درجات الحرارة ورياح ناشطة وتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا في المناطق الجنوبية وثلوج على ارتفاع 1000 متر وما دون وذلك في المناطق الشمالية. وجاء في النشرة الآتي:

– الحالة العامة : لا يزال المنخفض الجوي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ويؤدي الى طقس ماطر.

– طقس الغد غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة ورياح ناشطة وتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا في المناطق الجنوبية وثلوج على ارتفاع 1000 متر وما دون وذلك في المناطق الشمالية، أما الجمعة فهو قليل الغيوم مع درجات حرارة صباحية متدنية، نحذر معها من خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية.

– درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 8 درجات الى 10 درجات، فوق الجبال من صفر الى 3 درجات، في الداخل من درجتين الى 3 درجات.

– الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الإنقشاع: متوسط يسوء أحيانا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80%.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج حرارة سطح الماء: 17 درجة.

– الضغط الجوي: 766 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 06:23 ساعة غروب الشمس: 17:21

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