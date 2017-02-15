اعتصام لشرطة وعمال بلدية صور

أكد رئيس بلدية صور حسن دبوق أن ما تعرض له مفوض الشرطة عمل جبان ومستنكر، قائلاً “أننا نرفض هذه السياسة وسنتصدى لها مهما كلف الامر. نحن في البلدية نلنا اصوات الاهالي ودعمهم في الانتخابات البلدية”.

وخلال اعتصام عناصر شرطة بلدية صور وموظفوها وعمالها اعتصاما امام مقر البلدية، حيث قطعوا الشارع الرئيسي بآلياتهم استنكارا للتعرض لمفوض الشرطة شادي نجدي، اشار الى انه سيتم تقديم شكوى رسمية بكل من شارك في هذا الإعتداء “خصوصا وانهم معروفون بالأسم”، مشددا على “ضرورة تسليمهم وسوقهم للعدالة لينالوا العقاب المستحق”.

وأوضح أن “الشرطة تقوم بواجباتها في المحافظة على المدينة وأهلها من خلال تطبيق القوانين المرعية الإجراء، وإذا كان هناك من خطأ ما فانه لا يحل بهذه الطريقة. لأن الإعتداء على أي شرطي هو اعتداء، ليس على البلدية فحسب بل، على المدينة واهلها، وأن كرامة الشرطة هي من كرامة هذا المكون الذي اعطى الثقة لهذا المجلس البلدي”، مؤكدا “مواصلة العمل الذي من شأنه النهوض بالمدينة وأهلها وما يخدم مصالحهم”. وتمنى على الشرطة والعمال متابعة عملهم البلدي وإزالة الآليات من الطرق.

وتحدث بإسم شرطة البلدية هلال جعفر، الذي اعتبر الإعتداء على مفوض الشرطة هو اعتداء على جميع العناصر، مستنكرا “هذا العمل الجبان”. ودعا “القضاء الى محاسبة الفاعلين لينالوا عقابهم”.

وقال: “إن عناصر الشرطة سيتوقفون عن العمل لحين اعتقال الفاعلين و”البلطجية” الذين هم معروفون ومحسوبون على حزب سياسي معروف”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

