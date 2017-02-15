وفاة السفير الإماراتي في أفغانستان

أعلنت الإمارات العربية المتحدة وفاة سفيرها بأفغانستان، جمعة محمد عبد الله الكعبي، الأربعاء 15 فبراير/شباط، متأثرا بإصابته في انفجار بقندهار الشهر الماضي.

وكانت السلطات الإماراتية قد أكدت في وقت سابق مقتل 5 من دبلوماسييها في أفغانستان، جراء التفجير الذي استهدف محافظ قندهار جنوب البلاد. كما أعلنت عن إصابة سفيرها.

وأوضحت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية آنذاك، في بيان، أن زيارة السفير إلى قندهار كانت “في مهمة إنسانية”، وذكرت أنها “شملت وضع حجر الأساس لدار خليفة بن زايد آل نهيان في الولاية، والتوقيع على اتفاقية مع جامعة كاردان للمنح الدراسية على نفقة دولة الإمارات، علاوة على وضعه حجر الأساس لمعهد خليفة بن زايد آل نهيان للتعليم الفني”.

وقد استهدف الانفجار منزلا بولاية قندهار، خلال لقاء حاكم الولاية، همايون عزيزي، مع جمعة الكعبي، سفير الإمارات في أفغانستان. وأدى الانفجار إلى مقتل وإصابة العشرات.

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