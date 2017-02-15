في أستانا..آلية لمعاقبة من ينتهك الهدنة السورية

أوضحت وزارة خارجية كازاخستان اليوم وصول قسم من وفد المعارضة السورية إلى أستانا للمشاركة في المفاوضات، وأن رئيس وفد المعارضة المدعو محمد علوش ممثل “جيش الإسلام” سيصل الليلة.

وذكرت وكالة “نوفوستي” الروسية، نقلا عن مصدر مطلع في مفاوضات أستانا، الأربعاء، أن المشاركين في الجولة الحالية من المفاوضات يأملون في أن يتمكنوا في اليوم نفسه من إتمام عملية تدقيق كافة التفاصيل التقنية للوثائق المطروحة.

كما نقلت “نوفوستي” عن مصدر دبلوماسي في أحد الوفود المشاركة بالمفاوضات قوله إن هناك نية لوضع آلية لمعاقبة الجهات المنتهكة للهدنة السورية وتأمين المراقبة الدولية بإشراف الأمم المتحدة، مضيفا أنه يجب ترسيخ ذلك في مفاوضات جنيف.

وبحسب معطيات الوكالة، فإن مشروع الوثيقة الأساسية لاجتماع أستانا الذي يبحث، يومي الأربعاء والخميس، آلية الرقابة على الهدنة في سوريا جاهزة “بنسبة 99%”.

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