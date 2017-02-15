المرجع مكارم: السعودية مهد للوهابية والأمريكيون سباقون في دعم الإرهاب

وأفادت وكالة “تسنيم”، أن آية الله مكارم شيرازي أشار صباح اليوم الأربعاء من مدينة قم المقدسة إلى التصريحات الأخيرة للمسؤولين الأمريكيين، قائلا: إن هذه التصريحات أسقطت القناع من على وجه الأمريكيين، وبيَّنت أن هؤلاء ما يزالون ينكثون العهود.

وبيَّن آية الله مكارم شيرازي أن أكاذيب الأمريكيين وعدم التزامهم بعهودهم يعزز من زعزعة الثقة بهم، مضيفاً: خلافاً لهذه التصريحات والسلوكيات للمسؤولين الإمريكيين، فإن الشعب الايراني يصبح أكثر إتحاداً وإنسجاماً وسيستمر بالثبات على مواقفه.

وتابع المرجع الديني آية الله ناصر مكارم شيرازي بالقول: أن نظام الجمهورية الإسلامية، ودون أية إطماع في الدول الأخرى، سيشق طريقه بكل قوة، رغم المساعي والأكاذيب الأمريكية، مؤكداً أن إسم الشيطان الأكبر يليق بأمريكا لما تقوم به من أعمال شيطانية.

وأشار آية الله مكارم شيرازي إلى وصف المسؤولين الأمريكيين لإيران بأنها دولة راعية للإرهاب، قائلا: إن الأمريكيين يدركون جيداً أنه لا توجد هناك دولة حاربت الإرهاب، مثلما حاربته إيران، مبيناً أن كل ما في الأمر هو أن الحياء والخجل فقد في السياسة.