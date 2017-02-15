دعوة روسيا للمشاركة في أولمبياد 2018

أفادت مصادر إعلامية روسية، الأربعاء 15 فبراير/شباط، بأن اللجنة الأولمبية الدولية، دعت اللجنة الأولمبية الروسية للمشاركة في الأولمبياد الشتوي 2018.

ونقلت وكالة تاس عن مصدر من اللجنة الأولمبية الدولية قوله “اللجنة الأولمبية الروسية مدعوة مثل باقي اللجان الوطنية الأخرى، للمشاركة في أولمبياد 2018 المزمع إقامتها في مدينة بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية”.

وستعلن روسيا عن بعثتها إلى أولمبياد 2018 الشتوي في وقت لاحق.

وكانت اللجنة المستقلة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات برئاسة المحامي الكندي ريتشارد ماكلارين، قد قدمت في 18 يوليو/تموز الماضي، تقريرها الأول حول تعاطي المنشطات في صفوف الرياضيين الروس، ودعت الوكالة في أعقاب صدور التقرير، إلى منع جميع الرياضيين الروس من المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

ولم يتمكن الرياضيون الروس الذين كانت عندهم مشاكل مع المنشطات من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي أقيمت بريو في البرازيل، كما استُبعد جل الأبطال الروس في ألعاب القوى عن أولمبياد 2016.

واستبعدت اللجنة البارأولمبية الدولية بدورها، جميع الرياضيين الروس من ذوي الاحتياجات الخاصة، من المشاركة في بارأولمبياد ريو دي جانيرو 2016، بناء على نتائج تقرير ماكلارين.

ورفضت اللجنة التنفيذية البارالمبية الدولية في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، السماح للبارالمبيين الروس بالمشاركة في المنافسات المؤهلة إلى البارالمبياد الشتوي 2018.

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