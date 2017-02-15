الرئيس الأسد: حلب عانت بشكل كبير لأن المخطط لها كان كبيراً.. وأي خطوة تتعلق بمستقبل سورية هي بيد الشعب السوري وهو من سيقررها

15 فبراير, 2017 - 4:08 مساءً
15 فبراير, 2017
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