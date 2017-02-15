موغيريني: واشنطن مهددة بخسارة دورها السيادي عالمياً

تصريح موغيريني، جاء في حديث لصحيفة Die Welt الألمانية، حيث أوضحت “لم أر أبدا في حياتي الولايات المتحدة منقسمة ومثقلة بالنزاعات إلى هذه الدرجة كما هي اليوم. ولكن من يريد أن يلعب دور الزعيم العالمي يجب أن يكون قويا داخليا، وواثقا من نفسه، ومتضامنا”.

وأضافت المسؤولة الأوروبية “إذا كانت أكبر ديموقراطية في العالم تعاني التوتر على هذا المستوى، فقد يمثل ذلك عاملا يقوض الاستقرار في العالم”.

وبحسب موغيريني، فإن العلاقات الأوروبية الأمريكية المقبلة ستتصف بطابع براغماتي حيث قالت “نحن نقترب من مرحلة جديدة في علاقاتنا، سنضطر لمناقشة كل موضوع لنفهم هل هناك تطابق في وجهات نظرنا، ولكن ذلك ليس مأساة”.

من الجدير بالذكر أن فيديريكا موغيريني قامت، يومي 9 و10 من فبراير/ شباط الحالي، بزيارة إلى واشنطن، وهي الأولى منذ تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، حيث أجرت سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين الأمريكيين، ومن بينهم وزير الخارجية ريكس تيلرسون.