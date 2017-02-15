الرئيس الأسد : صمود أهالي حلب كان العامل الحاسم في النصر على الإرهاب بعد تضحيات الجيش العربي السوري

15 فبراير, 2017 - 4:09 مساءً
15 فبراير, 2017
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