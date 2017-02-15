أكراد سوريا يرجون موسكو لإشراكهم في مفاوضات جنيف

أعلنت آسيا عبد الله، الرئيسة المشتركة ل “حزب الاتحاد الديمقراطي” (الكردي السوري)، إن الأكراد السوريين لم يتلقوا بعد أي دعوة رسمية للمشاركة في مفاوضات جنيف حول تسوية الأزمة في بلادهم.

وفي تصريح صحفي أدلت به خلال مؤتمر لأكراد سوريا وتركيا والعراق وإيران، عقد في موسكو، الأربعاء ذكرت آسيا عبد الله أن موقف الأكراد السوريين يتلخص في ضرورة أن يكون للمناطق الكردية في سوريا تمثيل في جنيف.

وأضافت أن هذه المسألة لا تزال قيد النقاش، مشيرة إلى أن الأكراد “غير ملزمين بتنفيذ قرارات اتخذت في غيابهم”.

وتابعت قائلة إن الأكراد يرجون من موسكو إن تسخر نفوذها لإشراك ممثلين عنهم في قائمة المشاركين في مفاوضات جنيف.

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