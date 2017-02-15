تعرفوا على ملعب “زينيت أرينا” أحد ملاعب مونديال 2018

يقع ملعب “زينيت أرينا” في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، ويعرف أيضا باسم ملعب “كريستوفسكي”، وهو أحد الملاعب التي ستستضيف مباريات بطولتي كأس القارات 2017 وكأس العالم 2018.

وأشرف المهندس المعماري الياباني “كيشو كوروكاوا” على تصميم ملعب “زينيت أرينا”، الذي يعد واحدا من أغلى الملاعب في العالم.

ويتسع الملعب لـ68 ألف متفرج، وصمم ليتوافق مع مواصفات الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

ويشغل ملعب “زينيت أرينا” ما مساحته 287.6 ألف متر مربع، ويبلغ ارتفاعه مع أبراجه 110 أمتار، ويعتبر الأكثر ارتفاعا بين الملاعب الروسية، وجهز الملعب بجميع المرافق الضرورية، كالمطاعم وأماكن لركن السيارات.



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