مساعدات طبية وإغاثية لأطفال سوريا وجرحى الجيش

وصلت إلى مرفأ اللاذقية اليوم دفعة من المساعدات الإغاثية والطبية مقدمة من الجالية السورية في إيطاليا وذلك عبر جمعية الوفاق الخيرية باللاذقية.

ونوه محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم الذي شارك في استقبال المساعدات بالجهود المادية والمعنوية التي يقدمها أبناء الجالية السورية في إيطاليا لتخفيف أعباء الحرب العدوانية والحصار الجائر المفروض على السوريين.

وبين رئيس الجالية السورية في إيطاليا الدكتور جمال أبو عباس أن المساعدات تشمل 520 صندوقا تحتوي مواد غذائية وألعاب أطفال ومساعدات متنوعة إضافة إلى 36 سريرا طبيا لجرحى الجيش العربي السوري الذين لديهم إعاقة كبيرة جراء إصاباتهم.

وأضاف عباس: إن المساعدات تضم 279 فرشة طبية مختلفة الأحجام والقياسات وكذلك 5 عربات للمقعدين وعكازات طبية وحاضنة أطفال وجهاز تحاليل طبية متنوع الأغراض وثلاجة لحفظ الدم لافتا إلى أنها ستوزع جميعها على أربع وزارات ومن خلالها إلى مستحقيها.

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