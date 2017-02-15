شرعي “داعش” في الشدادي يعلن توبته

نقل ناشطون معارضون عبر تنسيقيات تابعة للميليشيات المسلحة عن إعلان المدعو فاضل السليّم “أبو المغيرة الهاشمي” وهو إحد شرعيي تنظيم “داعش” في منطقة الشداديي توبته وانضمامه مؤخرا إلى “الإدارة الذاتية” الكردية.

حيث نقل الناشطون أن المدعو فاضل السليم هو محامي تخرج من جامعة دمشق من محافظة الحسكة كان قد انضم بداية الأزمة السورية إلى مايسمى “المجلس الأعلى لقيادة الثورة” عن محافظة الحسكة، ثم إلى مايسمى “المجلس الوطني” السوري ممثلًا عن “قيادة الثورة”.بحسب ما ذكره الناشطون

لينضم إلى التنظيم قبل أكثر من عامين، ويصبح شرعيًا في منطقة الشدادي بمحافظة الحسكة، وكنّي باسم “أبو المغيرة الهاشمي”.

هذا وقد نقل ناشطون كرد أن شرعي “داعش” المنشق عمل مؤخرًا على التوبة و“تسوية وضعه” لدى حزب “الاتحاد الديمقراطي” الكردي، المهيمن على “الإدارة الذاتية” في الجزيرة السورية.وأنه انتسب إلى الجهاز القضائي في “الإدارة الذاتية”، باعتباره يحمل إجازة في الحقوق، ومارس مهنة المحاماة.بحسب تعبيرهم

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