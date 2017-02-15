رابطة الثانوي: إضراب تحذيري غدا

اشارت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان الى انها “ناضلت من أجل إدخال دم جديد وكفؤ إلى التعليم الثانوي ليبقى متألقا وقد حصل ذلك من خلال المباراة التي أجريت في مجلس الخدمة المدنية وما رافقها من تحرك كانت نتيجته قبول 2174 أستاذا للالتحاق بكلية التربية وإعطاء الحق للفائض 2008 وبقية الناجحين مدة أربع سنوات للدخول إلى ملاك التعليم الثانوي”، لافتة الى أنها “وقفت وبقوة مع المتعاقدين الذين تخطوا شرط السن وما زالوا يمارسون التدريس، فمن حقهم أن يحصلوا على نهاية حياة وظيفية آمنة لهم”.

وأكدت في بيان، الى “اننا صبرنا وصبرنا خلال سني الفراغ الذي ضرب مفاصل جميع المؤسسات الدستورية، أما الآن وبعد أن انتظم عمل المؤسسات الدستورية من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة الجامعة وانطلاق عجلة التشريع في المجلس النيابي ورغم مراجعة جميع الكتل النيابية ومن بيدهم الامر، وقد لمسنا تجاوبا كاملا مع مطالبنا ووعودا بتحقيقها ولكن للأسف حتى الآن لم نحصل على أي مطلب من مطالبنا التي تتضمن ما يلي تعيين أستاذ التعليم الثانوي حامل الماستر على الدرجة 25 (فئة ثالثة) حيث يكون الفارق بينه وبين المعلم الأساسي 10 درجات، ونطالب معالي وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة بتبني مشروع القانون المقدم له بإرساله إلى مجلس الوزراء والدفاع عنه في الجلسة لإقراره وارساله إلى مجلس النوب ليسلك طريقه حتى النهاية، وتعديل سلسلة الرتب والرواتب بما يضمن الحقوق الكاملة لأساتذة التعليم الثانوي وتعديل قيمة الدرجة لأن السلسلة الموجودة في مجلس النواب لا تعطينا سوى 13% من أصل 75% الباقية بينما الآخرون يأخذون حقوقهم كاملة أو شبه كاملة، فأين الانصاف.

واشارت الى “اننا لسنا هواة تعطيل أو اضراب إطلاقا، بل هدفنا الأول والأخير هو التربية والتفوق للجيل الناشىء ولكن يهمنا أيضا كرامتنا ومعيشتنا، فإننا نقول للمسؤولين لا تجبرونا على اتخاذ الخطوات السلبية، نريد حقوقنا كاملة”.

وأعلنت الرابطة “الاضراب التحذيري في جميع الثانويات ودور المعلمين ومراكز الارشاد يوم الخميس في 16 الحالي”، داعية “الجمعيات العمومية في الثانويات ودور المعلمين ومراكز الارشاد الى الانعقاد خلال مدة أسبوع من تاريخه للتصويت على التوصية المتضمنة: تفويض الهيئة الإدارية باتخاذ الخطوات التصعيدية اضرابا واعتصاما وتظاهرا، وصولا إلى الاضراب المفتوح، إذا شعرنا أن آذان المسؤولين قد صمت أمام مطالبنا”.

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