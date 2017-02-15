مقتل أبرز مسؤولي”داعش”ومعاونه بنيران الجيش السوري في دير الزور

نقل ناشطون موالون لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الارهاب الدولي مقتل المدعو “أبو الزبير التونسي” ومعاونه “أبو محجن” إضافة إلى عدد من عناصر “داعش”

حيث ذكر أولئك الناشطون أن الإرهابي أبو الزبير التونسي ومعاونه “أبو محجن ” وعدد من مسلحي التنظيم قد لقيوا حتفهم بضربات الجيش السوري جنوب مدينة دير الزور .

وبحسب ما ورد على حسابات أولئك الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فإن أن “أبو الزبير” كان قد أصدر سايقا أمرا بتصفية قائد مجموعة تابعة للتنظيم وعناصره بعد أن اخفقت في منطقة المقابر في دير الزور وفشل الهجوم الذي شنوه وفرار المسلحين من نيران الجيش السوري.

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