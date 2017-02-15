رجل سوري يخطف جائزة اليانصيب في ألمانيا

ربح رب عائلة سورية، يقطن في ألمانيا، جائزة “اليانصيب” والتي تقدر بنحو نصف مليون يورو.

وقال الرجل السوري الذي فاز بيانصيب “اللوتو”، إن فوزه بهذه الأموال لن يؤثر على نمط حياته، وسيكملها كما عاشها حتى الآن.

كما يصف الرجل، البالغ من العمر 56 عاما اليوم الذي ربح فيه الجائزة باليوم الذي لا ينسى بالنسبة للعائلة، متذكرا تفاصيل ذلك اليوم بدقة بالغة: ” في بادئ الأمر انتظرت وصول زوجتي، التي تتقن اللغة الألمانية بشكل أفضل مني، وأخبرتها، ومن ثم أخبرنا أولادنا الثلاثة”.

هذا ويخطط الأولاد لإنشاء مشاريعهم وتحقيق أحلامهم مباشرة، بعد حصول أبيهم على الجائزة، إذ يرغب الابن الأكبر بالالتحاق بمدرسة خاصة، في حين يرغب الابن الثاني بالتحضير للحصول رخصة قيادة، بينما ينوي الابن الأصغر شراء بلايستيشن.

كما ذكر الفائز بأنه سيقيم حفلتين كبيرتين، إحداهما احتفالا بالجائزة الكبيرة، والأخرى احتفالا بحصول ابنه على الجنسية الألمانية.

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