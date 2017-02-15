الصقور لمواجهة “طائرات الدرونز”التابعة ل”داعش”؟

يستخدم تنظيم “داعش” طائرة ‹الدرونز› لثلاث وظائف أساسية وهي: الرصد والتصوير والدرونز المفخخة والتي ترمي القنابل اليدوية الصغيرة، والتي صنعت لهذا الخصوص.

وتعد “درونز الخلافة” أو الطائرات الصغيرة المسيرة عن بعد طائرة جديدة دخلت العمل العسكري مؤخراً، يتم التحكم فيها عن بعد بواسطة كاميرات مركبة وأجهزة اتصال راديوية وشاشة مراقبة للتوجيه، محملة بقنبلة أو اثنتين، تفرغ محتوياتها وتغادر سماء المنطقة على الفور.

“الدرونز”المفخخة التي تهاجم الأهداف، صارت حديث الإعلام هذه الأيام، وأصبح التنظيم الأول في العراق وسوريا الذي يستخدم هذه الطائرة بدون طيار لشن غارات جوية،

وهي عبارة عن طائرات صغيرة تباع في الأسواق العالمية وعادة ما يستخدمها الهواة والمحترفين، تستخدمها حالياً “الوحدات الهندسية” للتنظيم بعد أن أجرت عليها تعديلات طفيفة منها ملاقط القنابل.

أما مهمة التصوير، فقد سبق وأن استخدم التنظيم هذه الطائرات في إنتاج أفلامه فيتم تصوير الهجمات ‹الانتحارية› باستخدام كاميرا مثبتة على الطائرة وهي تحلق فوق هدفها،

حيث أظهر أحد المقاطع التي بثها إعلام ‹داعش› بعنوان ‹فرسان الدواوين› قنبلتين صغيرتين، وهي تسقط وتنفجر قريباً من الهدف، كما أظهرت العديد من الصور كيفية إلقاء القنابل على السيارات المركونة،

وهذه الطريقة أصابت الناس المدنيين بالذعر في أحياء الموصل ‹المحررة› الشاطئ الأيسر، هذا لأن التنظيم يلقي القنابل بشكل عشوائي وتسببت بمقتل وجرح الكثيرين، كما أن المواطنين يصابون بالشظايا على بعد عشرين قدماً من انفجار القنبلة .

هذا ويرى خبراء أمنيون أن أفضل طريقة لمنافسة تنظيم “داعش”في هذا المجال هي الصقور المدربة والتي تقوم باصطياد مثل هذه النوع من الطائرات، كما يفعل ذلك الجيش الفرنسي الذي يدرب الطيور الجارحة على إسقاط الطائرات بدون طيار عندما تدخل مجالاً جوياً محظوراً.

جان كريستوف زيمرمان الجنرال بسلاح الجو الفرنسي، قال «تستطيع هذه النسور رصد الطائرات بدون طيار على بعد آلاف الأمتار وتحييدها»، مضيفاً «إن الفكرة مستوحاة من تجارب للشرطة الهولندية».

هناك دول كثيرة ابتكرت طرق منها قيام الشرطة الهولندية بابتكار طريقة لمكافحة انتشار الطائرات الصغيرة القابلة للتحكم عن بعد. وقد قام مختصون بتدريب صقور صيادة على اصطياد هذه الطائرات، وسيتم استخدام هذه الصقور في حرم المطارات والمؤسسات العامة والمهمات الأمنية.

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