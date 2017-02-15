ستولتنبيرغ يستبعد مشاركة الناتو في عملياتٍ عسكرية في سوريا

استبعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبيرغ، مشاركة الناتو في العمليات العسكرية ضد تنظيم “داعش” في سوريا.

وأعلن ستولتنبيرغ، في مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء، 15 فبراير/شباط، أن “الناتو لا يدرس مشاركته في العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في سوريا”.

وشدد الأمين العام للحلف، في الوقت ذاته، على أن الدعم الذي يقدمه الناتو لقوات التحالف الدول ضد الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة يقتصر على تنفيذ تحليقات طائرات الرصد الجوي من مسافات بعيدة من طراز “AVAKS” التابعة للحلف قرب الحدود السورية في إطار الأنشطة الاستطلاعية الرسمية، وكذلك تدريب ضباط الجيش العراقي.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

