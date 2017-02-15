إعادة إعمار حلب..ما تمّ إنجازه ومابقي قيد الدراسة والإنجاز

ناقشت اللجنة المؤقتة المشكلة من مجلس الشعب مع رئيس مجلس مدينة حلب المهندس محمد أيمن حلاق اليوم استراتيجية إعادة الإعمار وخطة التدخل الإسعافي والأولويات التي وضعها مجلس المدينة لإعادة البناء ورؤيته المتعلقة بتقييم المخطط التنظيمي للمدينة إضافة إلى الصعوبات التي تعترض العمل والاحتياجات المطلوبة للإسراع في الإنجاز.

حيث أكد رئيس اللجنة مجيب الدندن أن حلب تلقى كل الاهتمام من الحكومة لتأمين ما تتطلبه بعد الانتصار الكبير الذي تحقق بغية إعادة إعمارها وإطلاق عجلة الاقتصاد من جديد في المدينة

مبينا أن مجلس الشعب ارتأى تشكيل لجنة تواكب وتتابع العمل الحكومي فيما يتعلق بإعادة الإعمار وكل ما يتعلق بالواقع الخدمي والاقتصادي والاجتماعي للوقوف عند متطلبات الأهالي

إضافة إلى المتابعة مع السلطات التنفيذية في حلب والتواصل مع الأهالي والوقوف على المتطلبات والمعوقات والأضرار التي تعرضت لها المدينة والقطاع العام.

مؤكدا أن سورية ستنطلق من جديد من حلب التي ستكون نموذجا لإعادة الإعمار في كل سورية.

وبين رئيس مجلس مدينة حلب أن الحكومة ومجلس المحافظة قاما بتبسيط الإجراءات وتقديم التسهيلات اللازمة للبدء بعملية إعادة الإعمار

حيث تم إعطاء المباشرة لكل الشركات والمؤسسات العامة وزج كامل طاقاتها بالعمل ريثما يتم تصديق العقود المبرمة معها

مشيرا إلى أن الحكومة وافقت على كل الاعتمادات التي قام مجلس المدينة بإرسالها في مذكرته وأن المشكلة الحالية هي نقص الكوادر البشرية والآليات الهندسية الثقيلة.

ولفت إلى أنه تم انجاز جزء كبير من الأعمال المدرجة بالعقود المبرمة مع الشركات والتي تتعلق بترحيل الأنقاض

حيث تم الانتهاء من فتح الشوارع الرئيسية والبدء بفتح الشوارع الفرعية للأحياء المدرجة في خطة التدخل الإسعافي وحسب الأولويات الموضوعة

موضحا أن هناك عقودا جديدة تم إبرامها فيما يتعلق بتأهيل المباني والمشيدات الحكومية الخدمية “كراج البولمان والمذبح الفني في الراموسة”

وتمت المباشرة في تنفيذها إضافة إلى عقود قيد الدراسة مشيرا إلى أن خطة المجلس تهدف إلى تحقيق العودة السريعة للمواطنين إلى منازلهم وهو ما اعتمدته من خلال أولوياتها باستهداف الأحياء الأقل ضررا والأكثر كثافة سكانية والأقل كلفة.

وبين عضو المكتب التنفيذي المختص في مجلس المحافظة المهندس فارس فارس أن المحافظة اتخذت إجراءات إسعافية في الأحياء التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها لتمكين الأهالي من العودة إلى منازلهم

من خلال وضع مناهل وخزانات مياه في هذه الأحياء

وتشغيل عدد من الأفران والمدارس وفتح مجال الترخيص لمولدات الأمبير

إضافة إلى توزيع أسطوانات الغاز على الأهالي القاطنين فيها مطالبا بمنح صلاحيات أكبر للجنة الإعمار الفرعية بالمحافظة.

واستعرض المهندس نديم رحمون مدير مدينة حلب استراتيجية مجلس المدينة لإعادة الإعمار والأعمال المنجزة منذ بدء عملية التدخل وحتى تاريخه وذلك وفق خطة وأولويات التدخل الإسعافي التي تم وضعها من قبل المحافظة ومجلس المدينة

مشيرا إلى أنه تم وضع مصفوفة لتتبع تنفيذ المشاريع ويتم رفع تقرير أسبوعي للمحافظ بالأعمال المنجزة.

وقدم المهندس عمر كبصو مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة حلب شرحا عن المخطط التنظيمي للمدينة ومناطق السكن غير المنظم والمناطق الخاضعة للتطوير العقاري والبيانات والدراسات التفصيلية المتعلقة بهذه المناطق

مبينا أنه يوجد 23منطقة مخالفات و67 منطقة دراسات مصدقة في مدينة حلب

وأنه تم التعاقد مع شركة الدراسات والاستشارات الفنية لإعادة تقييم المخطط التنظيمي للمدينة والدراسات التفصيلية المصدقة وغير المصدقة وذلك خلال مدة أقصاها 6 أشهر.

وأكد عضو مجلس الشعب سلوم السلوم أن اللجنة ستتابع مع الحكومة تأمين متطلبات العمل التي يحتاجها مجلس مدينة حلب والتي تلخصت في رفده بالكوادر البشرية والآليات الهندسية الثقيلة وتأمين مجبل إسفلتي وإيجاد آلية واضحة بخصوص تقدير الأضرار للمواطنين المالكين للشيوع وفي مناطق المخالفات وتسهيل إجراءات تنظيم الضبوط.

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