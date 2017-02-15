بالصور..أجمل هدايا السوريين في عيد الحب وأكثرها جدلا

لم يكد عيد الحب أو مايقال عنه عيد الفالنتاين يطوي يومه حتى بدأت حسابات السوريين عبر مواقع التواصل الإجتماعي تفيض بما حمله لهم هذا اليوم من هدايا وخيبات وأمنيات بعضها قد يكون عصيّا على التحقق..

صور هدايا عيد الحب التي سارع السوريون لنشرها عبر صفحاتهم الخاصة على السوشال ميديا كشفت ما فعلته سنوات الحرب الست بجيوبهم وأفكارهم وانقساماتهم الطبقية ،فكل شيء تغير ولا شيء بقي كما كان إلا أنهم مازالوا قادرين على الحب وقادرين على العطاء.

وبالرصد والمشاهدة كانت أغلب هداياهم مقتصرة على ورد و علب الشوكولا رغم ارتفاع سعرها مقارنة بما كانت عليه قبل بداية الحرب،

قلة قليلة كانت هداياهم تكشف أنهم لايزالون رغم الحرب يملكون المال الذي يكفي لشراء دمى “دب” تجاوز سعرها ال100 الف ليرة سورية وباقات من الورد الأحمر لايقل سعرها عن سعر الدمى إذ وصل سعر الوردة الحمراء الى مايزيد عن ال1000 -4000 ليرة سورية ، وشراء بعض قطع الحلى من الذهب الذي أصبح عقبة أمام المقبلين على الزواج نظرا لارتفاع اسعاره الجنونية، وأجهزة خليوي في أقل تقدير لايقل سعرها عن 100 الف

وحدهم هؤلاء الأثرياء استطاعوا أن يقدموا لأحبتهم هدايا بأثمان تطعم عائلات لاتملك قوت يومها..

أما الهدية السورية التي خطفت أنظار السوريين جميعا كانت من نصيب (ن.أ )كانت عبارة عن سيخ شاورما لكن من ورق النقود من فئة الألف ليرة ليكون سيخ شاورما من النقود بقيمة مليون ونصف ليرة سورية،

الهدية أثارت جدلا كبيرا جعل بعض الكروبات السورية تتحول إلى حلبة خلاف ومناقشة بين معارضين كثر ومؤيدين قلة لفكرتها كشفت من خلال التعليقات الكثيرة جدا أن الطبقات الاجتماعية في سوريا شهدت انقلابا جذريا فالطبقة المتوسطة لم يعد لها أثر وهي التي كانت قبل ست سنوات هي الطبقة الغالبة

أما الهدية التي اجتمع السوريون على أنها الأجمل فقد كانت من جندي في ساحات المعركة كتب لحبيبته على جدار مهدم “أحبك بعدد الرصاصات التي أطلقت على الجبهات”

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