بري: للتوافق على قانون الانتخاب من أجل تسييج لبنان

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الأربعاء اليوم أن “حماية لبنان والحفاظ على التنوع في التركيبة اللبنانية لا يكونان إلا بإقرار قانون جديد للإنتخاب يعتمد النسبية، وعلينا جميعا، من أجل تسييج لبنان، أن نتوافق على قانون الانتخاب”.

وجدد القول إن “من واجب الحكومة مناقشة القانون في أقرب وقت لأن هذا الموضوع هو من أولى مهماتها ومسؤولياتها”.

ورأى الرئيس بري أنه “مهما جرى من نقاش حول الموازنة لا بد من إقرارها من أجل مصلحة الدولة والاقتصاد اللبناني”،

مشددًا في الوقت نفسه على “وجوب إقرار سلسلة الرتب والرواتب في كل الأحوال بعد كل هذه الفترة من الانتظار”.