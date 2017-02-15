شربل: القضاء ليس حرا ..

أكد الوزير السابق مروان شربل أن “كثير من “حركة أمل” كانوا ضد تهجم مناصري الحركة على قناة “الجديد” لأن ما حصل عمل سيء بحق لبنان وبحق السياحة اللبنانية”، مشيراً الى أنه “بالنسبة لمشهد قوى الامن الداخلي فهم يلعبون دور أمني مهم فالموفروض المحافظة على المتلكات الخاصة والعامة”.

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح شربل أنه “لاسمح الله اذا صار أي عمل أمني أدى الى سقوط ضحية على الأرض أين نكون واين نصبح، ودور قوى الأمن منع الاقتحام ولا شك أن هذه الأعمال تحصل وليست أول مرة”، مذكراً بأن “في مظاهرات الحراك المدني العناصر الامنية تلقوا ضربا كما المتظاهرين”، معتبراً أن ما تحملوه بالامس لا يتحمله أحد”.

ومن جهة أخرى، أشار الى أنه ” اذا اردنا العودة الى القضاء فالقضاء ليس حرا وحتى يكون فاعلا ويعطي قراره بدون تدخل احد فيه فعلينا العمل اولا على فصل السلطات”، معتبراً أن “الدستور يناقض نفسه في بعض الأماكن، وفصل السلطة القضائية هو أمر أساسي يجب ان يحصل”.

ولفت شربل الى أنه “اذا حكم القاضي بإسم الشعب اللبناني وكان الحكم ظالما فيكون يطبق شريعة الغاب”، مشدداً على انه ” يجب على مجلس النواب فصل السلطة القضائية كليا والغاء وزارة العدل”.

وأوضح “اننا كلنا نعلم ان لا وجود للدولة، فبالأمس قطعت الطريق في عكار وبعلبك وبيرت، وغدا الجنوب وغدا جبيل”، مؤكداً أن “التعشعش الطائفي يؤكد ان الطائفية دخلت في كل شيء بالنوادي الرياضية حتى وليست الاحزاب فقط”.

واعتبر شربل أن “لبنان لم يعد قابلا للعيش المشترك يجب ان ندخل على قانون انتخاب جديد يغير في المجتمع وفي الذهنية لدى المواطن”.

وفي ملف قانون الإنتخاب، أوضح شربل أن “الدوائر يمكن الاتفاق عليها كما يتم حاليا”، مشيراً الى أن “عدد المقترعين من الشعب اللبناني هم 3 مليون ومئتي ألف، ثلثهم هم حزبيين ومليونين ومئتي ألف غير حزبيين، اذا لم نقر قانون نسبية لن يدخلوا الى مجلس النواب، ومجلس النواب لا يمثل سوى 50 % من الشعب اللبناني”.

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