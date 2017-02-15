الفرزلي:القانون الارثوذكسي يناسب هذه المرحلة

شدد نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي على ان “اصطفاف 8 و 14 آذار ولّى إلى غير رجعة”، معتبرا ان “دخول رئيس حزب “القوات” سمير جعجع ورئيس الحكومة سعد الحريري سويا إلى الإحتفال بذكرى اغتيال رئيس الحكومة الرال رفيق الحريري في البيال هو من أبسط الامور التي يجب ان نجدها في هكذا احتفال”، متمنيا على الحريري “ان يمسك بيد كل اللبنانيين اليوم خاصة لان اغتيال الحريري طال كل لبنان واللبنانيين”.

ورأى في حديث تلفزيوني ان “بداية الاستهداف الحقيقي للمنطقة كان اغتيال الحريري الذي انتشر دمه في جميع الدول العربية ومن مصلحتنا تعميق اتفاقنا السياسي”.

وأوضح الفرزلي ان “القانون الارثوذكسي قرأ الواقع واستطاع ان يجد السبل الآيلة إلى ضرب المذهبية في البلد، والصراع السني الشيعي تاريخه يعود إلى ما قبل الاقتراح الارثوذكسي، ونحن قلنا اننا نرى في هذا القانون الحل للوضع القائم وهو يغربل الطوائف في ما بينها”. وأضاف “إن القانون الارثوذكسي ليس نصاً بحد ذاته ، انه اسباب موجبة يجب البناء عليها”.

ولفت إلى ان “كل كيان في لبنان له علاقاته واتصالاته ومصالحه والقانون الارثوذكسي يؤدي الى المنافسة داخل كل مذهب”، معتبرا انه “في لبنان كيانات متعددة والقانون الارثوذكسي يناسب هذه المرحلة”.

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