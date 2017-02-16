البنتاغون ينوي تعزيز قدرات الجيش الأوكراني

جدد البنتاغون التزامه بتقديم الدعم “القوي” للقوات المسلحة الأوكرانية، داعيا كييف إلى إجراء إصلاحات لزيادة فعالية الصناعة الحربية في البلاد.

وجاء هذا التأكيد على لسان كورتني هيلسون، الناطقة باسم البنتاغون، بعد لقاء عقده بوب ورك، النائب الأول لوزير الدفاع الأمريكي مع وزير الخارجية الأوكراني بافيل كليمكين.

وقالت الناطقة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، الأربعاء 15 فبراير/شباط: “أكد المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة ما زالت مصممة على تقديم الدعم القوي لاستقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها، وكذلك لتعزيز قدرات القوات المسلحة الأوكرانية. كما دعا أوكرانيا إلى التمسك بنهج الإصلاحات، لا سيما تلك التي قد تساعد في زيادة فعاليات مؤسسات الإنتاج الحربي”.

وأوضح البنتاغون أن الوزير الأوكراني أكد خلال اللقاء التزام أوكرانيا بتنفيذ اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية النزاع في جنوب شرق البلاد.

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