المزيد من المساعدات الروسية إلى سوريا

أعلن مركز حميميم الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا عن تنفيذه 9 حملات إنسانية إلى سكان مدينة حلب ودمشق وحمص خلال الساعات الـ24 الماضية.

وجاء في بيان صدر عن المركز أنه أجرى 9 حملات إنسانية منها 6 في مدينة حلب و2 في دمشق و 1 في حمص.

وتم تسليم المساعدات لسكان أحياء حي الحيدرية، وحي بن زيد، وحلب القديمة والشيخ مقصود والمدارس في مناطق الصالحين والميريديان، حيث سلم للسكان المدنيين ما يقارب من 3،8 طن.

كما تم توزيع مساعدات على مناطق دير العصافير ومرج السلطان في محافظة دمشق وضاحية المجد في حمص.

وبحسب مركز حميميم فإن أكثر من 3 آلاف مواطن سوري قد تم تقديم المساعدات الإنسانية لهم ليشكل مجموع إمدادات الإغاثة إلى السكان 7 أطنان خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف البيان أن طائرات شحن روسية قامت بإسقاط 20 طنا من المساعدات الإنسانية الأممية إلى سكان مدينة دير الزور.

ومن الجدير بالذكر أن أكثر من 7000 مواطن سوري تلقوا مساعدات طبية قدمها أطباء عسكريون روس منذ بدء الحملات الإنسانية في سوريا، فيما دعت وزارة الدفاع الروسية مرارا، الدول الغربية والمنظمات الدولية إلى دعم الجهود الروسية في مجال تقديم المساعدات الإنسانية إلى السوريين.

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