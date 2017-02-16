شويغو: لا آفاق لمحاولات واشنطن إقامة الحوار معنا من منطلق القوة

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن محاولات واشنطن إقامة حوار مع روسيا من منطلق القوة لن تنجح، مؤكدا في الوقت ذاته أن وزارته مستعدة لاستئناف التعاون مع البنتاغون.

وقال شويغو الخميس 16 فبراير/شباط، “نحن مستعدون لاستئناف التعاون مع البنتاغون. إلا أن محاولات إقامة الحوار من منطلق القوة حيال روسيا لن تتكلل بنجاح. ونتوقع توضيح موقف البنتاغون خلال لقاء رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف مع نظيره الأمريكي جوزيف دانفورد في باكو اليوم”.

وجاءت أقوال الوزير الروسي تعليقا على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي جيمس ميتيس الذي قال خلال اجتماع وزراء الدفاع للدول الأعضاء في حلف الناتو في بروكسل إن الولايات المتحدة متمسكة بضرورة استئناف التعاون مع روسيا، إلا أنها تنوي التحدث مع موسكو “من منطلق القوة”.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية عن مصدر في وزارة الدفاع الروسية الأربعاء أن جدول الأعمال المتفق عليه للقاء بين غيراسيموف ودانفورد يتضمن مناقشة الوضع الحالي للتعاون العسكري الروسي الأمريكي وآفاق هذا التعاون، وكذلك مسائل تجنب الحوادث المتعلقة بالنشاط العسكري للجانبين.

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان لها الأربعاء، 15 فبراير/شباط، أن المسؤولين سيبحثان في العاصمة الأذربيجانية “جملة من القضايا تشمل الواقع الراهن للعلاقات العسكرية الروسية الأمريكية وأهمية التواصل الدائم والواضح بين العسكريين بغرض تجنب الأخطاء في تقدير الأوضاع والأزمات المحتملة”.

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